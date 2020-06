Uitslaande woningbrand in Deurne: bewoner in kritieke toestand naar ziekenhuis CVDP

14 juni 2020

21u54 2 Deurne In de Kerkeveldlaan in Deurne ontstond zondagavond een hevige woningbrand. De brandweer is momenteel nog steeds bezig met blussen. Een slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur brak uit in het appartementsgebouw aan huisnummer 39. “Omstreeks kwart voor negen kregen we een melding binnen van een uitslaande brand”, vertelt Jasmien van de Antwerpse Brandweer. “Het gaat om een woning met verschillende appartementen. We hebben een persoon van de eerste verdieping geëvacueerd met de ladderwagen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Alle andere bewoners geraakten veilig buiten.” De brandweer is momenteel nog steeds bezig met blussen.