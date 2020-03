Uit flat gezet of toch niet? Bewoners Residentie Renée leven nog altijd in onzekerheid ADA

17 maart 2020

13u27 0 Deurne De bewoners van Residentie Renée op de Bisschoppenhoflaan in Deurne leven nog altijd in onzekerheid. De bewoners van Residentie Renée op de Bisschoppenhoflaan in Deurne leven nog altijd in onzekerheid. Een maand geleden kregen ze te horen dat het appartementsgebouw verkocht werd en dat ze allemaal hun huis moeten verlaten. Tot op heden hebben ze nog altijd geen informatie gekregen: “Gebeld, gemaild en tot bij hen gegaan maar nooit iemand gezien of gehoord.”

Een maand geleden kregen de bewoners van Residentie Renée op de Bisschoppenhoflaan in Deurne het nieuws te horen dat ze binnen zes maanden allemaal hun appartement moeten verlaten. Ze zouden snel meer informatie krijgen maar een maand later hebben ze die info nog steeds niet gekregen. “We hebben mails gestuurd, gebeld en we zijn zelfs tot aan het kantoor gegaan maar nooit hebben ook maar iemand te pakken gekregen. Een brief met informatie hebben we tot op heden ook niet ontvangen. Met als gevolg dat wij allemaal in onzekerheid leven”, vertelt bewoner Robert De Meulder.

In deze coronacrisis wil je al zeker niet op straat belanden Robert De Meulder

De huishuur betaalt Robert dus nog steeds gewoon aan Trevi, de firma die instond voor het beheer van het gebouw voordat Perfect Flat het gebouw overnam. “Sommige bewoners weigerden de huur te betalen maar dat heb ik hen afgeraden. Perfect Flat zou dat tegen ons kunnen gebruiken om ons op straat te zetten. Hoe minder zij een stok achter de deur hebben, hoe beter”, aldus Robert.

“Naar elkaar toe gegroeid”

Ondertussen is de sfeer in het gebouw erg dubbel. “Enerzijds is iedereen heel fel naar elkaar toegegroeid. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje hé. Iedereen is het erover eens dat we samen moeten vechten voor onze thuis. Anderzijds is er natuurlijk de onzekerheid die enorm speelt met heel wat slapeloze nachten. Bovendien wil je in deze coronacrisis niet op straat belanden.”

Midden maart kwamen de bewoners van de residentie per toeval te weten dat het hele gebouw overgekocht werd door het bedrijf Perfect Flat. Zij kopen stelselmatig appartementsgebouwen op om die om te vormen tot studio’s voor expats. In residentie Renée wonen twintig gezinnen.