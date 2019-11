Tweede Huis van het Kind opent in Deurne AMK

06 november 2019

11u17 0 Deurne Op woensdag 13 november opent het tweede Huis van het Kind in Deurne. Er was al een Huis van het Kind in Deurne-Noord, maar nu opent er ook één aan de Sint-Rochusstraat.

Tijdens een gezellig buurtfeest aan de Sint-Rochusstraat maak je op 13 november kennis met het aanbod van het nieuwe Huis van het Kind in Deurne-Zuid. Er zijn ook leuke activiteiten en spelletjes voorzien voor de kinderen. Het openingsfeest van het nieuwe Huis van het Kind is volledig gratis, en vindt plaats van 13 uur tot 16 uur.

In de Huizen van het Kind kan je terecht met alle vragen over kinderen en jongeren grootbrengen. In elk Huis van het Kind krijg je advies over de opvoeding van je kinderen. Je kan er ook deelnemen aan activiteiten en tips uitwisselen met andere ouders.