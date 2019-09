Twee nieuwe klasjes voor Vrije Basisschool Heilig Hart in Deurne ADA

03 september 2019

De leerlingen van de Vrije Basisschool Heilig Hart in Deurne konden het nieuwe schooljaar starten in twee nieuwe klasjes. De school kampte met te weinig klaslokalen voor het nieuwe schooljaar. AG VESPA zocht en vond een oplossing in het voormalige muzieklokaal naast het schoolgebouw.

Het gebouw werd gerenoveerd en gebruiksklaar gemaakt voor het nieuwe schooljaar. In zes weken tijd werd een nieuw dak geïsoleerd en de elektriciteit vervangen. Nieuwe radiatoren werd geplaatst en het interieur werd opgefrist en geschilderd.