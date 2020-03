Twee jongeren vluchten te voet weg na inbraak maar worden gepakt Sander Bral

17 maart 2020

Een bewoner van de Ten Eekhovelei in Deurne melde maandagnacht een vermoedelijke inbraak in het buurthuis. De eerste interventiepatrouille van de politie deed nazicht en kon sporen van braak vaststellen. De politie betrad het getroffen pand en hoorde twee verdachten wegvluchten. Het duo sprong in de aanpalende tuinen om weg te vluchten de politie.

Ook het snelleresponsteam kwam ter plaatse en kon samen met de interventiepatrouilles een eerste verdachte aantreffen in de tuinen. De tweede verdachte vluchtte richting het ringfietspad maar werd daar uit de struiken geplukt. Er werd ook een tas aangetroffen met de mogelijke buit. De twee jonge mannen werden gearresteerd en meegenomen voor verder onderzoek.