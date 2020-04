Twee jongeren met gestolen bromfiets weerspannig tegen politie Sander Bral

26 april 2020

12u26 0

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Oost controleerde zaterdag het verkeer in hun regio. Aan de Dordrechtlaan zagen de inspecteurs 21 voertuigen die een verbodsbord negeerden. Ze verbaliseerden ook zes vrachtwagens die verkeerd geparkeerd stonden en zo onnodige overlast veroorzaakten. Ook zeven personenwagens gingen op de bon omdat ze in overtreding geparkeerd stonden.

Verder betrapte de politie nog een aantal bestuurders dat aan het gsm’en was (4), het verdrijvingsvak verkeerd gebruikte (3) en een bestuurder die op een plaats voor minder validen geparkeerd stond.

Een agent in burger kreeg twee jongeren in de gaten die met een bromfiets aan de hand aan het wandelen waren. De bromfiets was niet voorzien van een kentekenplaat. Ze stopten en begonnen aan de bromfiets te prutsen. Toen er een politievoertuig voorbij kwam, wandelden de jongeren weg.

Bij controle gingen de twee op de loop. Het duo kon na een korte achtervolging gevat worden. Ze waren weerspannig. De bromfiets stond geseind als gestolen. Uit hun verhoren zal later moeten blijken wat de juiste context van de feiten is.