Twee gewonden bij schietpartij op straat in Antwerpen Patrick Lefelon / Jan Aelberts

27 juni 2019

17u59 244 Deurne Bij een schietpartij in de Arenawijk in Deurne (Antwerpen) zijn vanmiddag twee gewonden gevallen. De politie kreeg rond 16.30 uur verschillende oproepen dat er geschoten werd in de Dordrechtlaan, achter de Arenahal. Het incident speelt zich af binnen de Afrikaanse gemeenschap.

Buurtbewoners hoorden in de namiddag rond 17.30 uur plots verschillende schoten achter de Arenahal. Vlak daarna reed een auto aan hoge snelheid weg. Volgens buurtbewoner Eddy (60) ging het om een grijze Seat. “De auto scheurde met meer dan 100 km/uur weg, over de vluchtheuvels. Zijn achterruit was verbrijzeld.”

De eerste politiepatrouilles vonden in de Dordrechtlaan kogelhulzen. Ondertussen kwamen twee mannen in een ziekenhuis aan. Eén van hen vertoonde schotwonden in de buik.

De politie trof in de wijk zelf een gewonde man aan. Hij had een klap op zijn hoofd gekregen. De politiepatrouille begeleidde hem naar het ziekenhuis.

Pistool gevonden

Politiewoordvoerder Willem Migom: “Slechts één slachtoffer vertoonde een schotwonde maar is niet levensgevaarlijk gewond. Er zijn voor zover wij nu weten twee partijen: de twee mannen die samen naar het ziekenhuis zijn gegaan, en dan de gewonde man die door onze ploeg is aangetroffen. Wie juist slachtoffer en/of dader is, valt moeilijk te zeggen. Het gaat om twee mannen van midden de 30 jaar en om één iemand van 43 jaar, maar wie wie is, is momenteel nog onduidelijk. Het onderzoek naar de aanleiding van het schietincident is volop aan de gang.”

De politie kamt de omgeving uit op zoek naar sporen. In de bosjes aan de Dordrechtlaan is een pistool aangetroffen. Er is ook een perimeter ingesteld voor het verdere onderzoek.

De buurtbewoners kijken niet vreemd op van het incident. “In deze buurt wordt er bijna wekelijks op het plein afgesproken om te knokken”, aldus een buurtbewoner.