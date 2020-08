Twee explosies in Antwerpen: granaat ontploft in Borgerhout Caroline Van de Pol

23 augustus 2020

05u02 72 Deurne Afgelopen nacht werd Antwerpen opnieuw opgeschrikt door twee explosies. De eerste vond plaats in de Kerkhofweg in Deurne, een tweede in de Godtsstraat in Borgerhout . Er wordt een onderzoek gehouden naar de feiten. Ontmijningsdienst Dovo en het labo kwamen ter plaatse.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De eerste explosie gebeurde rond kwart na 3 in de Kerkhofweg. De voordeur van een huis was volledig beschadigd. “Het gaat hier zeker niet om een granaat. Wat het wel was, wordt nog onderzocht”, zegt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. “Toen de ploegen in Deurne aan het werk waren, kwam de melding van een explosie in de Godtsstraat in Borgerhout, dus zijn ze meteen ook naar daar afgezakt.”

De tweede explosie vond plaats omstreeks 5.55 uur. Deze keer was er wel sprake van een granaat. Die ontplofte onder een geparkeerde wagen. Ook hier vielen geen gewonden. Een nacht eerder was er al een incident geweest in de Beukensstraat. Toen werd er een woning beschoten.