Twaalf bestuurders rijden door rood in schoolomgeving Sander Bral

04 maart 2020

12u55 0 Deurne In de omgeving van enkele scholen in Deurne-Noord heeft het wijkteam van de Unolaan extra toezicht gehouden op het verkeer.

Zeven bestuurders kregen dinsdag een gas-boete omwille van een parkeerovertreding. Eén kind kreeg de veiligheidsgordel niet om. Maar liefst twaalf bestuurders reden door het rode licht en tien mensen maakten gebruik van hun gsm terwijl ze onderweg waren. De politie nam ook nog een voertuig in beslag omdat vermoed werd dat het niet verzekerd was. Twee personen lieten hun hond loslopen waar dat verboden is. En tot slot betrapte het wijkteam iemand die een gebruikershoeveelheid cannabis op zak had.