TUI fly vliegt vijf weken niet vanop Antwerpen, Oostende en Luik ADA

29 september 2020

17u44

Bron: Belga 0 Deurne Luchtvaartmaatschappij TUI fly schort van 9 november tot en met 17 december al haar vluchten op vanuit de luchthavens van Antwerpen, Oostende en Luik.

De maatschappij wijst erop dat de weken tussen de herfst- en de kerstvakantie elk jaar al de kalmste periode van het jaar vormen. Door de coronacrisis ligt de vraag nog eens een stuk lager. “Hierdoor heeft TUI fly besloten om haar vluchtoperaties voor deze korte periode te optimaliseren en alles te concentreren op de luchthavens van Zaventem en Charleroi”, stelt de maatschappij.

Reizigers die in de betrokken periode een vlucht of een pakketreis hadden gereserveerd van of naar een van de drie luchthavens, zullen op dezelfde dag kunnen vliegen van of naar Brussel, klinkt het. Ze worden daarover door TUI gecontacteerd.

Woordvoerder Piet Demeyere benadrukt dat de regionale luchthavens een belangrijke pijler blijven voor reisorganisatie TUI. “Het is absoluut niet de bedoeling ze te laten schieten”, zegt hij. TUI fly is vast van plan vanaf de kerstvakantie de vluchten vanop de drie luchthavens te hervatten.