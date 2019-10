TUI fly vliegt vanaf paasvakantie dagelijks vanuit Antwerpen naar Malaga mvdb

25 oktober 2019

13u26

Bron: Belga 6 Deurne TUI fly zal tijdens het volgende zomerseizoen dagelijks vliegen tussen de luchthaven van Antwerpen en Malaga, in het zuiden van Spanje. Het is de eerste keer dat de maatschappij vanop Antwerpen elke dag op een bestemming vliegt. Op Oostende wordt Murcia, in het zuidoosten van Spanje, als bestemming toegevoegd.

TUI fly maakte de nieuwigheden bekend op de luchthavens van Antwerpen en Oostende voor het volgende zomerseizoen, dat op 4 april 2020 begint, bij de start van de paasvakantie. Voor Antwerpen heeft TUI fly een primeur in petto. Voor het eerst legt de maatschappij een dagelijkse vlucht in op een bestemming. Die bestemming is Malaga, de poort naar de vakantieregio Costa del Sol. TUI fly startte in 2015 met de verbinding Antwerpen-Malaga, toen twee keer per week.

Op de luchthaven van Oostende voegt TUI fly Murcia als bestemming toe. De luchtvaartmaatschappij is al op die luchthaven actief, met vluchten vanuit Antwerpen en Charleroi.

Vanuit Oostende naar Tenerife en Gran Canaria

Voorts zal ze vanuit Oostende in juli en augustus rechtstreeks vliegen op zowel Tenerife als Gran Canaria. Tot nu toe werden die bestemmingen op de Canarische Eilanden meestal gecombineerd in één vlucht, zodat de vliegtuigen zeker vol zouden zitten. “Maar deze bestemmingen worden zo bekend dat het geen probleem meer is om de vliegtuigen gevuld te krijgen en dus de vluchten los te koppelen”, aldus TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

TUI fly zal volgende zomer op 9 bestemmingen vliegen vanuit Antwerpen en op 22 vanop Oostende.

Op de West-Vlaamse luchthaven is TUI fly momenteel de enige passagiersmaatschappij. Of de Russische luchtvaartmaatschappij Pobeda in het voorjaar de route Oostende-Moskou zal heropstarten, is nog koffiedik kijken, zegt Vanessa Flamez, de woordvoerster van de luchthaven. Dat hangt af van wanneer de Boeing 737 MAX-vliegtuigen, waar ook Pobeda mee wil vliegen, opnieuw de lucht in mogen. Zij liggen momenteel wereldwijd aan de ketting na twee dodelijke crashes op enkele maanden tijd.