Tram ontspoort en rijdt in gevel in Antwerpen: vijf gewonden Maria (88): “Ik dacht aan een onweer toen ik die bonk hoorde” Patrick Lefelon FVI

28 augustus 2019

03u26

Bron: eigen berichtgeving, Belga 288 Deurne Kort voor middernacht is een tram ontspoord op het kruispunt van de Boekenberglei met de Cruyslei in Deurne (Antwerpen). De tram boorde zich in de gevel van een woonblok. Dat gebouw is voorlopig ontruimd. Bij de botsing raakten vijf mensen, onder wie de bestuurder van de tram, gewond. Het aanbod op de lijnen 4 en 9 zal door het ongeval een groot deel van de dag aangepast zijn. Zo rijdt tramlijn 4 niet tussen Florent Pauwels en Nationale Bank en tramlijn 9 niet van Eksterlaar tot Groenenhoek, vlakbij Berchem Station. Er worden vervangbussen ingezet.

Volgens een getuige kwam de tram uit de Boekenberglei. Bij het afslaan naar de Cruyslei ging hij uit de sporen en reed hij rechtdoor, waarop hij in botsing kwam met de hoek van het woonblok op het kruispunt. Er waren op dat moment geen andere voertuigen in de buurt. Volgens de getuige werd er evenmin een noodstop uitgevoerd.

Verschillende getuigen verwittigden de hulpdiensten, die met een vijftal ziekenwagens ter plaatse kwamen. In totaal raakten vijf mensen gewond: de trambestuurder werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn toestand is onder controle. Vier passagiers werden ook afgevoerd. Eén van de passagiers was er volgens politiewoordvoeder Willem Migom bijzonder erg aan toe, maar het slachtoffer is nu stabiel en verkeert niet langer in levensgevaar. De drie andere passagiers liepen lichte verwondingen op.

Woonblok ontruimd

Het woonblok waar de tram tegenaan reed, is ter preventie ontruimd. De stadsingenieur komt ter plaatse om de stabiliteit van het gebouw te beoordelen. De bewoners kregen de raad om elders de nacht door te brengen. Wie geen opvang had, werd door taxi’s naar het Harbourhotel op de Noorderlaan gebracht. Volgens politiewoordvoerder Willem Migom mogen de bewoners ten vroegste in de loop van vandaag terug in de woning. “Eerst moet de brandweer de woning stutten en dat kan pas als de tram is losgetrokken”, zegt Migom.

Vijftien bewoners mochten ondertussen met de politie even in hun woning om spullen op te halen. Blijft de vraag of zij vanavond terug in hun woning kunnen. Twee tramdelen zitten nog altijd tegen en in de gevel vast. Drie achterste delen zijn weg. Het takelen van het tramstel zou nog niet voor de eerste uren zijn. Het gebouw moet van binnenuit worden gestut om het voorste deel van de tram veilig te kunnen verwijderen. Dat zegt De Lijn.

Het echtpaar Ludo en Lie Clymans was nog wakker toen het ongeval gebeurde. “Ik zat op mijn terras op de derde verdieping toen ik ineens een stevige bonk hoorde. Op straat zag ik een grote stofwolk. Ik vreesde eerst dat er brand was uitgebroken", zegt Ludo Clymans. “In zeven haasten ben ik naar buiten gelopen, zonder echt te kijken of er binnen in onze woning schade was. Wij hebben de andere bewoners helpen evacueren.”

Zijn vrouw Lie vult aan: “De Cruyslei is officieel een zone 30 maar dat geldt blijkbaar niet voor trams. Het is al het derde ongeval met een ontspoorde tram in enkele jaren. Aan de sporen in deze bocht wordt ook om de haverklap gewerkt. Voor de vakantie is er nachten na elkaar aan de sporen gelast en geslepen.” Het echtpaar kon vannacht bij familie terecht.

Bewoonster Marie Oom (88) bekwam rond middernacht buiten op een stoeltje van de commotie. Zij stond op het punt om te gaan slapen toen de tram zich in haar gebouw boorde. De vrouw vatte het ongeval nog luchtig op: “Ik hoorde die bonk en dacht dat er een onweer op komst was. Dat was in het weerbericht aangekondigd. Toen keek ik buiten en zag mensen in de gang lopen. Misschien hadden zij de deur wat hard dichtgeslagen, maar toen kwamen de buren en de politie zeggen dat ik naar buiten moest gaan. Hier op straat zag ik pas wat er echt was gebeurd. Marie kon bij haar zoon terecht om de nacht door te brengen.

Tandarts Walter Hintjens die op het gelijkvloers zijn praktijk heeft, kwam ‘s nachts nog de schade opmeten. De zijgevel van zijn kabinet is het zwaarst beschadigd. Hij zal net als de bewoners moeten wachten tot de stadsingenieur het gebouw heeft veilig verklaard voor hij terug aan het werk kan.

Oorzaak voorlopig onbekend

Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie zich voorlopig nog niet uitspreken, al staat vast dat er geen andere voertuigen in de buurt waren. “Dit is een onderzoek dat door vervoersmaatschappij De Lijn zal gevoerd worden”, besluit politiewoordvoerder Willem Migom.

Woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn zegt dat bij het onderzoek camerabeelden en ook de staat van de remmen van de tram worden nagekeken. “Ook de bestuurder zal ondervraagd worden zodra dat kan. De man is zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen. Het is een man met jaren ervaring als trambestuurder.”

De opruimingswerken zullen nog een groot deel van de dag in beslag nemen. Het vijfdelige tramstel zal in twee helften worden afgevoerd. De drie achterste rijtuigen worden losgekoppeld. Zij zijn nog rijvaardig en kunnen vermoedelijk over het spoor worden weggetrokken naar de stelplaats in Deurne. “De twee eerste rijtuigen worden achteruit getrokken en dan op een dieplader geladen", zegt Tom Van de Vreken van De Lijn. “Zij zijn niet meer rijvaardig.”

#Verstoring #Deurne tram 4-9-11

Ontsporing Cruyslei

4 nt tss Nat. Bank en Silsburg, omleiding via Reuzenpijp (lijn 10) en Leien

9 tss P+R LO en Koninklijkeln Berchem, nt tss Eksterlaar & Plantin

11 nt tss Berchem station & Ommeganckstr., wel tss Stenenbrug & Melkmarkt#DeLijn De Lijn(@ delijn) link