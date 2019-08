Tram ontspoort en rijdt in gevel in Antwerpen: vier gewonden Patrick Lefelon

28 augustus 2019

00u26 14 Deurne Kort voor middernacht is een tram ontspoord op het kruispunt van de Boekenberglei met de Cruyslei in Deurne (Antwerpen). De tram boorde zich in de gevel van een woonblok. Dat gebouw is voorlopig ontruimd. Bij de botsing raakten vier mensen gewond: de trambestuurder en drie reizigers. Een vijftal ziekenwagens kwam ter plaatse. De brandweer bekijkt de schade aan het gebouw dat uit voorzorg voorlopig is ontruimd.

Volgens een getuige kwam de tram uit de Boekenberglei. Bij het afslaan naar de Cruyslei ging hij uit de sporen en reed hij rechtdoor, waarop hij in botsing kwam met de hoek van het woonblok op het kruispunt. Er waren op dat moment geen andere voertuigen in de buurt. Volgens de getuige werd er evenmin een noodstop uitgevoerd.

Verschillende getuigen verwittigden de hulpdiensten, die met een vijftal ziekenwagens ter plaatse kwamen. In totaal raakten vier mensen gewond: de trambestuurder, die met zware verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis en drie passagiers. Zij liepen slechts lichte verwondingen op en werden ter plaatse verzorgd.

Woonblok ontruimd

Het woonblok waar de tram tegenaan reed is ter preventie ontruimd. De stadsingenieur komt ter plaatse om de stabiliteit van het gebouw te beoordelen. Dan wordt pas beslist of de bewoners terug naar binnen mogen. De gelijkvloerse verdieping is niet bewoond: er is een kabinet van een tandarts gevestigd.

Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie zich voorlopig nog niet uitspreken, al staat vast dat er geen andere voertuigen in de buurt waren. “Dit is een onderzoek dat door vervoersmaatschappij De Lijn zal gevoerd worden”, besluit politiewoordvoerder Willem Migom.