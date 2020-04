Traiteurzaak Tip-Top viert vijftigste verjaardag met vijftig porties spaghetti voor bouwvakkers op Bosuil ADA

16u17 1 Deurne De bouwvakkers die aan de slag zijn op de Bosuil en er de nieuwe tribune 4 aan het bouwen zijn werden donderdagmiddag getrakteerd op spaghetti bolognaise. Een traktatie van traiteur Tip-Top uit Deurne voor hun vijftigste verjaardag.

Je wil je vijftigste bestaansverjaardag vieren maar corona gooit roet in jouw eten, dat overkwam traiteur Tip-Tip uit Deurne. Hun groot feest valt door de crisis in het water en zaakvoerder Benny Van Loon zit nu met heel wat ingrediënten zit die hij niet kwijt kan.

“Je kan ervoor kiezen dat voedsel te laten vernietigen of je doet er iets nuttig mee. Wij kozen voor dat laatste”, zegt Benny. Daarom trok hij met vijftig porties spaghetti bolognaise richting de Bosuil. “Als grote Antwerpfan en liefhebber van het nieuwe Bosuilstadion, wilde ik de bouwvakkers die nu bezig zijn aan de bouw van tribune 4 graag bedanken voor hun harde werk. Vandaag worden de zorgverleners, meer dan terecht, in de bloemetjes gezet maar ik vind dat we ook anderen niet mogen vergeten. Daarom dit kleine gebaar.”

De bouwvakkers lieten hun spaghetti én gebakje welgevallen. Nadien konden zij met vernieuwde krachten opnieuw bouwen aan de toekomst van The Great Old.