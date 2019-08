Tot 4 jaar cel voor home invasion in Deurne Ex-liefje, die dader gouden tip bezorgde, krijgt 40 maanden cel BJS

29 augustus 2019

16u58 0 Deurne De Antwerpse strafrechter heeft de 20-jarige Jakoeb C. veroordeeld tot vier jaar cel voor een home invasion bij een 81-jarige vrouw in Deurne. Zijn ex-vriendin, de 21-jarige Naomi R. die hem getipt zou hebben, kreeg veertig maanden cel.

Een man belde in de avond van 8 december 2018 bij verschillende bewoners van een flatgebouw aan de Ter Rivierenlaan in Deurne lukraak aan. Een van hen opende de voordeur, waarna hij naar de zevende verdieping trok. Hij klopte er bij een 81-jarige vrouw aan en beweerde dat hij een buurman was, bij wie de elektriciteit was uitgevallen. Hij wilde weten of zij hetzelfde probleem had.

Nog voor de vrouw kon antwoorden, werd ze door de man naar binnen geduwd. Hij bedreigde haar met een vuurwapen en eiste geld. Een buurvrouw hoorde het tumult en ging informeren of alles in orde was. Het slachtoffer moest met een pistool tegen haar ribben doen alsof er niets aan de hand was. De buurvrouw had echter in de gaten dat er iets niet klopte en hielp de bejaarde vrouw ontsnappen. De dader vluchtte daarna weg.

Via telefonie-onderzoek kwamen Jakoeb C. en zijn toenmalige vriendin Naomi R. in beeld. Zij had het slachtoffer leren kennen via een vriendin, die haar in het ziekenhuis ontmoet had. Beide meisjes waren een paar keer bij de vrouw op bezoek geweest, maar toen ze om geld begonnen te bedelen, wees het slachtoffer hen de deur.

Naomi R. ontkende dat ze Jakoeb C. getipt had, maar de rechtbank vond haar aandeel in de feiten bewezen. Jakoeb C. bekende dat hij de home invasion uit geldnood had gepleegd. Beiden moeten het slachtoffer een schadevergoeding van 500 euro betalen.