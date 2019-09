Tienerterrorist riskeert twee jaar cel voor karatetrap op zwangere vrouw Patrick Lefelon

25 september 2019

11u46 8 Deurne Syriëganger Siraj E.M. (19) hangt twee jaar cel boven het hoofd voor een karatetrap die hij in februari 2019 toebracht aan de zwangere Tatiana Leirs. Siraj E.M. behoort tot een groepje radicale islamjongeren uit Borgerhout. Het openbaar ministerie is geschrokken van de ‘paraatheid’ waarmee de bende van Siraj E.M. uitrukte voor een banale burenruzie.

Tatiana Leirs was eind februari hoogzwanger toen zij haar bovenbuurvrouw aansprak op een rondslingerende step in het appartementsgebouw in de Arena-wijk in Deurne. “Een banaal burengeschil”, noemde de openbare aanklager het. Maar wel met grote gevolgen. De buurvrouw en haar vriendin Iza D.H. zijn allebei bekeerde Vlaamse moslima’s. Iza D.H. viel Tatiana Leirs aan en duwde de step in haar bolle buik. Er werd aan haren en kleding getrokken, en er werden klappen uitgedeeld.

Iza D.H. belde haar kersverse echtgenoot Siraj E.M. op . Zij was naar eigen zeggen in paniek dat er nog meer klappen zouden vallen en vroeg hem om versterking.. Siraj E.M. zat net met vrienden te eten. Het groepje sprong in twee auto’s en haastte zich naar Deurne. Daar botsten zij in de hall op twee ambulanciers die Tatiana aan het verzorgen waren. Eén ambulancier kreeg klappen. Dan nam Siraj een aanloop en deelde met zijn linkervoet een karatatrap uit op de buik van Tatiana Leirs.

De openbare aanklager: “Siraj E.M. nam in enkele minuten tijd het voortouw voor deze raid. De organisatie en de paraatheid van het vriendengroepje om onmiddellijk uit te rukken, staat voor mij gelijk aan bendevorming. Geweld tegen zwangere vrouwen én tegen ambulanciers is ontoelaatbaar.”

Zij vorderde een straf van 2 jaar tegen Siraj E.M en 1 jaar tegen zijn echtgenote Iza D.H. De drie andere verdachten, waarvan er twee al veroordeeld werden voor terroristische misdrijven, hangt een straf van 15 maanden tot een jaar boven het hoofd.

Zowel slachtoffer Tatiana Leirs als de vijf verdachten beweerden dat tijdens het incident racistische verwijten over-en-weer waren geroepen. De procureur vond dat niet bewezen.

Schrik voor de baby

Tatiana Leirs leefde na het incident enkele weken in grote angst. Zij durfde niet terugkeren naar haar appartement in Deurne en dook tot aan haar bevalling onder bij familie. De rust keerde pas weer toen haar baby een maand later gezond op de wereld kwam. De vrouw eist een morele schadevergoeding van 2.500 euro.

Bij de verdediging ging de aandacht naar het koppel Siraj E.M. (19) en zijn vrouw Iza D.H. (23). Siraj E.M. werd in 2016 als minderjarige gearresteerd omdat hij met enkele jongeren van Borgerhout plannen maakte voor een terreuraanslag tegen het Centraal STation. Het jonge koppel zit momenteel in de cel in een terreuronderzoek. Zij maakten via sociale media plannen om af te reizen naar conflictgebied in Syrië en Irak.

Siraj E.M. gaf toe dat hij de karatetrap had uitgedeeld. Toen hij achteraf hoorde dat de burenruzie draaide om een rondslingerende step, zag hij in dat hij fout had gereageerd. De jongeman krijgt in de gevangenis begeleiding om terug op het rechte pad te geraken. Hij vroeg een straf met uitstel.

Zijn echtgenote Isa D.H. keek heel anders naar de feiten. Zij ontkende Tatiana Leirs in de buik te hebben geduwd. “Die vrouw heeft mij aangevallen en geslagen. Ik heb zelf de politie gebeld. Toen de ambulance aankwam, dacht ik dat die voor mij kwam”, zei Isa D.H.

De drie andere verdachten vroegen de vrijspraak omdat zij met de vechtpartij zelf niets te maken hadden. Zij waren maar meegereden omdat Siraj E.M. dat had gevraagd.

Voor twee van hen die eerder al veroordeeld werden in een terreurdossier, zit er wel een vervelend randje aan deze zaak. Op hun gsm of computer werden radicale moslimgezangen en video’s gevonden. Zij hadden ook foto’s van terreurgroep Islamitische Staat. Eén van de voorwaarden bij hun vroegere veroordeling was dat zij geen contact meer mochten hebben met radicale moslims.

Advocaat Seno Devriendt: “Mijn cliënt Zakaria E.M. is eerder in een terreuronderzoek tot 3 jaar cel met uitstel veroordeeld. Hij is sindsdien een heel andere weg ingeslagen en heeft het moslimradicalisme achter zich gelaten. De weinige video’s en beelden die nu nog op zijn computer stonden, zijn afkomstig van whatsapp-berichten. Hij vraagt de vrijspraak.”

De rechtbank doet uitspraak op 8 oktober.