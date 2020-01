Thema van Jeugdboekenmaand in Deurne is ‘kunst’ AMK

15 januari 2020

12u49 0 Deurne In 2020 is het thema van Jeugdboekenmaand ‘Kunst’. Van 1 tot en met 31 maart vinden er in Deurne een heleboel activiteiten plaats, van een kunstenroute tot een magisch ‘letterlab’.

In maart zullen op verschillende locaties in Deurne kunstwerken hangen van de leerlingen van basisscholen uit Deurne, tijdens de kunstenroute. Op zaterdag 7 maart staat er een openingsfeest gepland in bib Couwelaar, waar kinderen kunnen meewerken aan een groeiende tentoonstelling in de bibliotheek of zich laten schminken bij de grime-artiest. Je bekijkt er ook de tentoonstelling ‘Van groene helden tot bizarre imaginaire vondsten en reliëfs uit Deurne’. Deze expo ontstond in de hoofden van de leerlingen van de Academie Deurne Beeld en elk detail werd door hen vormgegeven.

Op zaterdag 21 maart is er in bib Arena een theatervoorstelling ‘Het Magische Letterlab’, voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Voor deze voorstelling moet je wel op voorhand inschrijven via bib.arena@antwerpen.be. ​Op 25 maart wordt de Jeugdboekenmaand afgesloten met een groot feest in bib Arena, met knutselen, een stopmotionfilm van de Academie Beeld en een graffiti-vertelwandeling.

Meer info op www.jeugdboekenweek.be.