Terwijl Operatie Nachtwacht tweede nacht ingaat, onderzoekt Antwerpse politie schietpartij in Deurne Sander Bral

05 september 2020

22u27 0 Deurne De eerste nacht sinds Operatie Nachtwacht De eerste nacht sinds Operatie Nachtwacht in Antwerpen verliep rustig maar zaterdagavond werd er opnieuw in Deurne een schietpartij gemeld. De politie bevestigt dat er inderdaad aanwijzingen zijn in die richting en houdt momenteel nazicht in de buurt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zaterdagochtend, na de allereerste nacht sinds het ingaan van Operatie Nachtwacht als antwoord op het toenemende drugsgeweld in de stad, liet de politie weten dat die nacht rustig verliep zonder noemenswaardige incidenten.

In de tweede nacht is het echter opnieuw prijs met een schietpartij in de Palinckstraat in Deurne. Volgens onze informatie werd er een woning beschoten iets voor tien uur ’s avonds. De politie bevestigt enkel dat er aanwijzingen zijn van een schietpartij. “Het onderzoek is gestart, we doen nazicht in de buurt”, klinkt het daar.

Het parket van Antwerpen wenst voorlopig nog niet te communiceren over de feiten. Buurtbewoners reageren intussen geschokt op sociale media. Van bezorgde reacties als “toch niet alweer? Het moet echt gaan stoppen” tot het cynische “die Operatie Nachtwacht schrikt geweldig goed af”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

LEES OOK. Dit is de ‘bunker op wielen’ waar Antwerpse politie de drugsmaffia mee wil bestrijden