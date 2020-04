Terreinwagen in Plankenbergstraat uitgebrand na technisch defect Sander Bral

02 april 2020

Een auto is donderdagochtend uitgebrand in de Plankenbergstraat in Deurne. De eigenaar had de wagen net in de garage gezet, maar stelde vast dat de temperatuur snel opliep. Bij het openen van de motorkap zag hij een vlam. Meteen duwde hij de terreinwagen naar buiten en probeerde hij te blussen, terwijl de brandweer gealarmeerd werd.

Een voertuig dat buiten geparkeerd stond, liep ook schade op. De lichten achteraan waren gesmolten door de hitte. Een kindje van drie jaar ademde mogelijk rook in en werd ter plaatse onderzocht in een toegesnelde ambulance. Er was geen gevaar voor de omliggende woningen.