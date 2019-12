Terminaal zieke Peter vond in 2019 nieuwe baas voor zijn hond: “We skypen bijne elke dag”

Deurne

. “Ik skype bijna elke dag met de nieuwe baasjes en met Zino”, vertelt Peter. “Met mij gaat het ondertussen minder goed. Het gevecht met mijn lichaam is loodzwaar.”

Zino, de hond van de terminaal zieke Peter Deruyter (55), vond een mooi tweede leven op de Hollandse heide. Het was Peters laatste wens: een goede thuis voor zijn trouwe vriend.