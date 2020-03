Tekort aan mondmaskers en handgels: AZ Monica vraagt burgers en zelfstandigen voorraad te doneren ADA

19 maart 2020

12u26 32 Deurne AZ Monica heeft dringend nood aan medisch materiaal zoals mondmaskers en handgels. Daarom lanceert het ziekenhuis een oproep naar iedereen die de afgelopen dagen en weken massaal mondneusmaskers bij de apotheker of elders kocht.

“Onze artsen en verpleegkundigen zullen de komende weken deze maskers heel hard nodig hebben. Heb je er zelf geen maar ken je vrienden of familie die er wel hebben, spreek hen er dan over aan. Maar ook kleine zelfstandigen wordt gevraagd hun voorraad te doneren. Ook gebruikte maskers van het type FFP2 en FFP3 mag je binnenbrengen. Die worden dan opnieuw gesteriliseerd voor gebruik”, vertelt Lieve Dierckx communicatiemanager van het AZ Monica.

Wie nog mondmaskers en handgels heeft en die graag wil doneren, kan die naar de hoofdingang van één van de campussen brengen. “Alle gezondheidsmedewerkers zullen jullie enorm dankbaar zijn. Omdat ze het allemaal heel druk hebben, kunnen ze hun blijk van waardering voor de steun die zij krijgen niet tonen, maar ik kan verzekeren dat acties zoals dat applaus hen veel moed geven om hard verder te werken”, aldus Dierckx.

Ophaling

Over welke mondmaskers gaat het juist? “De fabrikant of het merk is niet van belang. Ook het CE-label speelt geen rol. We zoeken maskers met de Europese norm EN149:2001 en maskers N95 of KN95 of FFP2 of FFP3.” Het ziekenhuis is zelfs bereid de maskers te komen ophalen, maar dan vraagt het ziekenhuis er al zoveel mogelijk te verzamelen op één locatie.