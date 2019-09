Te koop: honing van bijenkasten op Arenahal BJS

05 september 2019

De laatste vijf jaren is de bijenpopulatie met een derde gedaald. Deurne wil een voorbeeldrol opnemen in de strijd tegen de bijensterfte. Het district plaatste daarom bijenkasten op de stilteplek Sint-Rochus, op de Arenahal, aan volkstuinen Drakenhof én aan de luchthaven. De honing op de Arenahal is sinds kort geoogst en kan u kopen in buurthuis ‘t Pleintje in de Sint-Rochusstraat. Een potje van 500 gram kost 6 euro (zolang de voorraad strekt). Op de honing van de andere bijenkasten is het nog even wachten.