Tandarts werkt aan noodkabinet na ravage door tramongeval

Deurne

Na het tramongeval zijn de vijftien bewoners vanmorgen teruggekeerd naar hun woning in het geëvacueerde appartementsgebouw aan de Boekenberglei in Deurne. Vooral de tandartspraktijk op het gelijkvloers, waar de tram binnenreed, is een ravage. Het tandartskoppel Walter Hintjens en Kristine Penneman wil zo snel mogelijk verderwerken vanuit een noodpraktijk, ingericht in containers. “De wachttijden zijn sowieso al lang. Wij willen onze patiënten niet in de kou laten staan”, zegt Kristine Penneman.