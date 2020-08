Take Care-festival wordt verlengd en voegt comedy-toppers toe aan programma Sander Bral

25 augustus 2020

16u12 0 Deurne Toen het zomerfestival Take Care in openluchttheater Rivierenhof Toen het zomerfestival Take Care in openluchttheater Rivierenhof midden augustus te horen kreeg opnieuw evenementen te mogen organiseren , werd het afgelaste festival meteen heropgestart en speelde de organisatie met het idee om nog door te gaan tot en met oktober. Dat laatste werd dinsdag bevestigd en de affiche werd aangedikt met vooral comedy-toppers.

Toen de Antwerpse gouverneur weer de toelating gaf om culturele evenementen te organiseren en de Nationale Veiligheidsraad besliste dat er opnieuw vierhonderd mensen op af mochten komen in openlucht, twijfelden Arenberg, OLT Rivierenhof, Trix, De Studio, CC Deurne en Cinema Rix geen moment om hun gezamenlijk festival Take Care opnieuw op poten te zetten.

“Al van de eerste voorstellingen in juli, bewezen we met Take Care dat het mogelijk is om coronaveilig cultuur te organiseren”, klinkt het bij Take Care. “We gaven artiesten in onzekere tijden opnieuw een podium. Het publiek kon weer genieten van live shows en wij zagen niets dan blije gezichten. Zeker in OLT Rivierenhof, waar er voldoende ruimte is voor sociale afstand, kunnen we prachtige evenementen blijven neerzetten. En dat is exact wat we gaan doen.”

Comedy

Naast muziek, theater en dans springt vooral stand-upcomedy in het oog op de vernieuwde affiche van Take Care. Onder andere Philippe Geubels, Jan Jaap van der Wal, Xander De Rycke, Amelie Albrecht en David Galle tekenen present.

Alle info hier. Lees meer over muziek in Antwerpen hier.