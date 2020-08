Take Care-festival maakt herstart met Compact Disk Dummies en School is Cool Sander Bral

13 augustus 2020

15u33 2 Deurne Take Care, het openluchtfestival in en van OLT Rivierenhof, Arenberg, Trix, De Studio, CC Deurne en Cinema Rix gaat volgende week woensdag terug van start . Het programma dat twee weken geleden in het water viel door de afgelasting van alle Antwerpse evenementen, kon grotendeels gerecupereerd worden. Naast Charlotte Adigéry tekenen onder andere ook School is Cool, Compact Disk Dummies en Noémie Wolfs opnieuw present.

Toen gouverneur Cathy Berx woensdagnamiddag bekend maakte dat er weer evenementen in het Antwerpse mogen plaatsvinden, herlanceerde het in coronatijden geïmproviseerde festival Take Care in openluchttheater Rivierenhof voor de zoveelste keer. De organisatie legde snel de puzzel van het geannuleerde programma en wist de grote kleppers opnieuw te strikken.

Het concert van Charlotte Adigéry dat begin augustus in het water viel, vindt op het einde van de maand plaats, verklapte Arenberg- en OLT-directeur Milan Rutten woensdag al. Ook Stef Kamil Carlens en Jef Neve waren bij de eersten om opnieuw toe te zeggen.

Urban en film

Donderdag dan maakte Take Care het volledige programma terug bekend met School is Cool, BeraadGeslagen, Admiral Freebee, Compact Disk Dummies, Roosbeef en Noémie Wolfs als grootste blikvangers. Ook is er opnieuw veel aandacht voor urban genres zoals hiphop en r&b met namen als Glints, Rare Akuma, TheColorGrey en IKRAAAN. Filmliefhebbers kunnen terecht voor Ennio Morricones klassieker ‘The Untouchables’ en ‘The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert’. Op 3 september volgt er ook een show van Studio Brussels muziekconcours De Nieuwe Lichting.

De capaciteit werd teruggeschaald van vierhonderd naar tweehonderd personen. Tickethouders van geannuleerde en verplaatste shows worden door Take Care persoonlijk op de hoogte gebracht. Nieuwe tickets kunnen al besteld worden via deze link.