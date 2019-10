Tachtig chauffeurs betrapt op gsm-gebruik achter het stuur Sander Bral

15 oktober 2019



In de omgeving van Deurne Noord heeft het politiewijkteam Oost maandag een verkeerscontrole gehouden. Er werden 166 verkeersovertredingen vastgesteld. Maar liefst tachtig bestuurders werden betrapt op het gebruik van hun gsm tijdens het rijden. Er werd ook een groot aantal roodrijders geverbaliseerd. Zo mogen zestien bestuurders een boete verwachten omdat ze het rode licht negeerden en 23 omdat ze door oranje reden maar eigenlijk nog ruimschoots de tijd hadden om te remmen. Verder werden er nog zestien GAS-boetes voor verkeersovertredingen uitgeschreven en 29 onmiddellijke inningen voor andere zaken. Eén voertuig dat niet verzekerd was, is getakeld. Eén persoon die wou sluikstorten, werd op heterdaad betrapt.