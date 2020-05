Supermarkt Francken maakt na 56 jaar plaats voor Jumbo: “Vader startte supermarkt tussen de koeien” ADA

26 mei 2020

17u41 4 Deurne Na 56 jaar neemt Supermarkt Frankcen afscheid van haar klanten. Komende vrijdag gaan de deuren van de winkel op het Wim Saerensplein nog een laatste keer open. De supermarkt wordt omgetoverd tot een tweede Jumbo-winkel in Deurne.

“Er zullen traantjes vloeien vrijdag. Het is een heel belangrijk hoofdstuk uit je leven dat je afsluit hé.” Sonja Francken (64), voormalig zaakvoerder en dochter van oprichter Alfons Francken, klinkt rustig wanneer ze vertelt wat er vrijdag staat te gebeuren. Niet alleen zal ze een heel belangrijk hoofdstuk in haar leven afsluiten, meteen staat ze ook aan het begin van een heel nieuw hoofdstuk: het pensioen.

Maar eerst afscheid nemen van de zaak die haar vader in 1963 oprichtte. Je kan Alfons Francken een pionier noemen want een zelfstandige supermarkt uitbaten mét zelfbediening, neen dat was vrij nieuw in die tijd. “Voor onze winkel stonden nog koeien, om maar te zeggen hoe lang het geleden is”, lacht Sonja. “Mijn vader was een ambitieus man en haalde de mosterd in Amerika.” De eerste zaak was meteen 800 vierkante meter groot en breidde door de jaren heen verder uit.

‘Stressy’

In ‘84 kwam er dan de winkel in Ranst bij. “Er zijn plannen geweest om nadien nog enkele winkels te openen maar dat is er uiteindelijk nooit van gekomen. Waarom niet? Omdat winkels openen niet zo eenvoudig is hé”, lacht Sonja. En meer winkels zullen er dus niet meer bijkomen. Enkele van de familie Francken hebben de pensioenleeftijd bereikt en opvolging is er niet echt. Dus stopt het familieverhaal. Maar wel middenin de coronacrisis. “Een heel heftige periode, best ook stressy. Uitbollen zat er niet in maar uiteindelijk doe je gewoon wat je al die jaren gedaan hebt en dat is er voor je klanten zijn.”

Hoe Sonja haar pensioen er zal uitzien, dat weet ze niet. “Misschien eens tijd nemen voor de dingen waar ik nooit tijd voor had? Vakantie nemen, dat sowieso al zal reizen er voorlopig nog niet inzitten. Het zal afwachten wat de toekomst brengt.”

Op de locatie in Deurne en Ranst komen twee nieuwe Jumbo winkels. Eerder kondigde de Nederlandse supermarktketen al een eerste winkel aan in Deurne.