Stedelijk Lyceum Lakbors in Deurne is op zoek naar laptops Annelin Marien

24 maart 2020

12u03 0 Deurne Het Stedelijk Lyceum Lakbors in Deurne is dringend op zoek naar bedrijven of mensen die tijdelijk laptops willen uitlenen aan leerlingen om schooltaken uit te voeren. Veel leerlingen van de school hebben thuis namelijk geen laptop ter beschikking.

Door de schorsing van de lessen door het coronavirus is ook het Stedelijk Lyceum Lakbors aan de slag gegaan met het geven van digitale taken aan leerlingen. “Onze school heeft veel leerlingen met een zwakker socio-economisch profiel en we merken dat een groot aantal leerlingen geen laptop heeft of moet delen met broer en zus", aldus directeur Dennis Verdonck. “We kunnen wel huiswerk in papier aanbieden, maar daarvoor moeten de leerlingen en leerkrachten zich verplaatsen naar de school. Dan streven deze maatregelen natuurlijk hun doel voorbij, als iedereen toch nog ‘uit zijn kot’ komt. Ook leerlingen met een moeilijkere thuissituatie moeten thuis taken kunnen maken, het onderscheid tussen kinderen uit de middenklasse en onze leerlingen zou niet gemaakt mogen worden gewoon omdat zij thuis niet over genoeg middelen beschikken.”

Het Stedelijk Lyceum Lakbors ontleende alle laptops van de school aan de leerlingen, maar toch is er nog altijd een groep leerlingen aan wie ze geen laptop kunnen aanbieden. “We hebben nog zo'n 30 laptops nodig: daarbij denken we aan bedrijven om ons gratis laptops te ontlenen, maar particulieren kunnen ons uiteraard ook helpen.” Kan jij het Stedelijk Lyceum Lakbors verder helpen? Neem dan contact op met directeur Dennis Verdonck via tel. 03 360 50 20 of dennis.verdonck@so.antwerpen.be.