Stadsmakers wordt ‘Ding Dong Deurne’ AMK

18 december 2019

16u17 0 Deurne Vanaf 2020 beslissen de districten in Antwerpen zelf over de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven in hun district. Deurne zal dat doen onder de naam ‘Ding Dong Deurne’. De districtsraad keurde daarvoor ook een nieuw toelagereglement goed.

Tot nu toe ondersteunde de stad Antwerpen in alle districten wijk- en burgerinitiatieven onder de naam ‘Stadsmakers’. De stad Antwerpen heeft het afgelopen jaar de bevoegdheden voor initiatieven en activiteiten van Stadsmakers gedeeltelijk overgedragen naar de districten. Elk district bepaalt dus hoe de verdere ondersteuning zal gebeuren. In Deurne zal dit gebeuren onder de naam ‘Ding Dong Deurne’.

In november lanceerde het district Deurne een oproep bij de Deurnenaars om een nieuwe naam voor Stadsmakers in te zenden. Er kwamen verschillende voorstellen binnen en het districtscollege heeft uiteindelijk gekozen voor ‘Ding Dong Deurne’. Buurtbewoners moeten op elkaar kunnen rekenen en altijd bij elkaar kunnen aanbellen. Via ‘Ding Dong Deurne’ wil het district de buurtbewoners motiveren om zelf buurtinitiatieven op te zetten en te organiseren.

Bewoners kunnen vanaf 1 januari gebruikmaken van ‘Ding Dong Deurne’ voor ondersteuning voor een straatactiviteit, buurtfeest, speelstraten, vergroeningsacties of een Buurtboost.