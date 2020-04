Stadsbestuur zoekt ontwerpteam voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne



28 april 2020

16u50 0 Deurne De zoektocht naar een ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne is gestart. Als alles vlot verloopt begint het team tegen eind 2020 met een plan voor de herontwikkeling van de wijk.

De nieuwe Arenawijk wordt een groene, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het patrimonium van modernistische Antwerpse architect Renaat Braem met erfgoedwaarde wordt gerestaureerd en gerenoveerd. Andere delen van de wijk worden vervangen door hoogwaardige nieuwbouw.Er komt een mix van private en sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool.

Eind 2016 gingen de stad Antwerpen en sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen (eigenaar van de sociale woningen) in overleg. Het modernistische patrimonium van de Arenawijk was aan renovatie toe. Er was dringend nood aan een integrale ontwikkelingsvisie voor de sociale woningen. Uit een behoefteanalyse van de omgeving kwam ook de nood naar boven aan andere openbare voorzieningen zoals onderwijs en sportinfrastructuur.

Ambitienota

De stad en Woonhaven begonnen daarom, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan het project. Ze schreven een nota met de ambities en verwachtingen voor de nieuwe Arenawijk: een groene, autoluwe wijk, vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers en een duidelijke aansluiting op de omliggende publieke ruimte. Op basis van die ambitienota start nu de zoektocht naar een ontwerpteam.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Met de zoektocht naar een ontwerpteam geven we het startschot voor een grondige opknapbeurt van de hele Arenawijk. De herontwikkeling van deze historische wijk is een belangrijk stadsproject waarvoor er deze legislatuur maar liefst drie miljoen euro is vrijgemaakt. We willen hier voluit inzetten op een groene buurt waarbij we de open ruimte zoveel mogelijk omzetten naar een parkomgeving. De bedoeling is om tegen eind 2020 een ontwerpteam aan te stellen. Vervolgens starten we ook een participatietraject op.”

Aanpak op maat voor zuid- en noordrand

De herontwikkeling van de Arenawijk bestaat uit drie delen. Eerst worden de gebouwen in de zuidrand gerenoveerd. Als tweede stap worden de gebouwen in de noordrand gesloopt en komen er sociale nieuwbouwwoningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en een basisschool. Tot slot wordt de volledige publieke ruimte (paden, groen, speelelementen, …) heringericht.

De gebouwen van Renaat Braem in de zuidrand blijven behouden. Ze worden gerestaureerd en grondig gerenoveerd. De sociale woningen in deze zone worden herbestemd tot private woningen. Als compensatie komen er in de noordrand bijkomende sociale woningen.

Groene, autoluwe wijk

Het plan is om van de Arenawijk een autoluwe wijk te maken waar alle verschillende vervoersnetwerken en modaliteiten op elkaar aansluiten. Bestaande voetgangersdoorsteken worden behouden en indien mogelijk versterkt om de verbindingen met de omliggende buurt en winkelstraat te optimaliseren. De Arenaweide is een belangrijke speelzone voor kinderen en jongeren en moet voor hen dus goed bereikbaar zijn. Er komen vlotte fietsverbindingen langs en door het gebied. Verder komen er kwalitatieve fietsenstallingen en een Velo-station. Het autoluwe karakter van de wijk wordt verzekerd door parkeren naar de rand te verwijzen en door inpandig parkeren voor nieuwe woningen.

Deze week wordt een bewonersbrief verdeeld om de start van de zoektocht naar een ontwerpteam kenbaar te maken. Als alles vlot verloopt, is tegen eind 2020 een ontwerpteam gekozen om een plan te maken voor de herontwikkeling van de Arenawijk. Op dat moment brengen de stad en Woonhaven Antwerpen de buurtbewoners opnieuw op de hoogte en nodigen ze hen uit voor een infomoment dat begin 2021 zal plaatsvinden. De stad start dan ook een participatietraject op. De herontwikkeling zelf zal in fases verlopen en de verhuisbewegingen van Woonhaven volgen.

Meer info over het stadsproject Arenawijk staat op de website van AG VESPA.