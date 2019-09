Stad tovert Lakborslei om tot groene boulevard Philippe Truyts

07 september 2019

20u30 0 Deurne De Lakborslei, een belangrijke verbindingsweg van 1.400 meter in het district Deurne, gaat in 2022 op de schop. De stad maakt er een groene en ecologische boulevard van met een zo groot mogelijke infiltratie en buffering van regenwater. Aan het kasteel De Drie Torekens komt een plein. Het college keurde vrijdag het concept voor de werken goed.

Het klinkt veelbelovend: de Lakborslei moet in tijden van groeiende bezorgdheid over droogte en hitte een voorbeeld zijn voor een nieuwe aanpak. Bedoeling is dat er van zuid naar noord – tussen het Cogelsplein/Turnhoutsebaan en Bisschoppenhoflaan – aan de rechterkant van de straat een groene strook van minimaal vijf meter wordt aangelegd. Schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld) onderstreept het belang daarvan. “Bij elke heraanleg willen we zoveel mogelijk inzetten op de infiltratie van regenwater. Dat maakt een essentieel deel uit van het Waterplan waar ik deze bestuursperiode mijn schouders onder zet.”

Drie Torekens

Het hemelwater kan goed doordringen in de ondergrond én wordt ter hoogte van de bomen gedeeltelijk bewaard. Bij droge periodes kunnen de bomen dan langer teren op een voorraad. Bij De Drie Torekens – een bekend cohousing project aan de De Berlaimontstraat in Deurne – zal een ontmoetingsplein dienst doen als waterbuffer.

Ecologie is één zaak, verkeersveiligheid staat uiteraard mee voorop. Voetpaden, oversteekplaatsen, fietspaden en trambedding worden allemaal vernieuwd. Het dwarsparkeren maakt plaats voor het klassiekere langsparkeren.

Minder parkeerplaatsen

“Er verdwijnen parkeerplaatsen”, zegt districtsvoorzitter Tjerk Sekeris (N-VA). “We zullen die compenseren op het Rode Kruisplein. In elke richting blijft er één rijstrook van 5,6 meter breedte. Enkel aan de oversteekplaatsen zijn er eilandjes tussen die rijstroken.”

Sekeris hoopt eigenlijk dat de aanleg vóór 2022 kan starten. “We willen immers nog deze legislatuur de Frank Craeybeckxlaan in Deurne verkeersluwer maken, met een wandelboulevard.” Die timing wordt een grote uitdaging.