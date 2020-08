Sluikstorter laat zakjes bedorven voedsel achter aan glascontainer Sander Bral

14 augustus 2020

11u14

Het politiewijkteam van de Unolaan kon donderdag een sluikstorter op heterdaad betrappen bij een gerichte actie. De man was naar een glasbol in de buurt gewandeld maar gooide er niet alleen glas weg. De politie zag hem gevulde zakjes achterlaten met daarin, bleek later, bedorven voedsel. De inspecteurs confronteerden de man met zijn sluikstort. Eerst ontkende hij alles en weigerde hij zijn medewerking. Later kwam hij tot inzicht. De man mag zich aan een GAS-boete verwachten.