Slam poet en rasechte Deurnenaar Esohe is ‘Beloftevol Talent’: “Tijdens workshop besefte ik dat er meer gedaan kan worden met poëzie” ADA

28 januari 2020

15u30 4 Deurne Esohe Weyden mag zich vanaf zondag 2 februari officieel ‘Beloftevolle Talent’ van het district Deurne noemen. Ze krijgt de prijs van het district en de cultuurraad als verdienstelijke Deurnenaar. “Zonder twijfel de mooiste prijs uit mijn carrière.”

Esohe Weyden is twintig jaar, zit in haar derde bachelor Rechten aan de Universiteit van Antwerpen en is een rasechte Deurnenaar. Een spraakwaterval, op zijn minst, en eentje die niet op haar mond is gevallen. En dat is een compliment. Als spoken word-dichteres heb je op zijn minst een grote mond nodig. Ze won al verschillende prijzen en was finaliste op het Belgisch Kampioenschap Slam Poetry. Ze mag haar prijzenkast nu aanvullen met ‘Beloftevol Talent’ van Deurne, een prijs die ze van de cultuurdienst van het district zal ontvangen. En of ze blij is.

“Deze prijs is zonder twijfel de mooiste prijs uit mijn carrière. Net omdat ik die krijg van mijn home town, de plek waar ik al heel mijn leven woon. Het klinkt cliché wanneer mensen zeggen dat ze heel blij zijn met een prijs, maar in dit geval is dat ook gewoon echt zo”, lacht ze.

Openbaring

In het vijfde middelbaar kwam Asohe in aanraking met Slam Poetry tijdens een workshop op school. Het was een openbaring geweest voor haar. “Ik schreef wel gedichten, zoals iedereen dat wel eens deed, maar daar bleef het ook bij. Tijdens die workshop besefte ik plots dat er veel meer met gedichten gedaan kan worden dat ze opschrijven en ze op te bergen. Plots leerde ik dat er een platform was waar gedichten luidop werden voorgelezen.”

Slam Poetry raakt stilaan bekender maar heeft nog een lange weg af te leggen. Binnen het culturele circuit is de deze vorm van dichtkunst ondertussen ingeburgerd maar daarbuiten blijft het genre nog vaak een nobele onbekende. Daarom is Esohe heel blij met de aanstelling van slam poet Seckou Ouologuem als nieuwe stadsdichter. “Hij is de grondlegger én grote voorbeeld voor heel wat dichters. Ik hoop dat zijn aanstelling als stadsdichter ervoor kan zorgen dat het genre bekender wordt. Sowieso ben ik er nu al van overtuigd dat Seckou dat fantastisch gaat doet”, besluit de winnares van ‘Beloftevol Talent van Deurne.