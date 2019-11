Slaat Antwerpfan eigen ruit in? Match achter gesloten deuren dreigt na zoveelste incident met eigen supporters David Acke

14u23 0 Deurne “Het zijn enkelingen die het verpesten voor iedereen.” Dat is zowat de teneur die je hoort bij de Antwerpfans die zich wel aan de regels houden. De geschillencommissie van de KBVB heeft de club naar aanleiding van de rookpotten en het gebruik van pyrotechnisch materiaal tegen KRC Genk één wedstrijd achter gesloten deuren met uitstel opgelegd. Eerder besliste de club al dat supporters van tribune 2 en 3 geen toegang meer krijgen tot tribune 1. Ook toen omdat een aantal supporters keet schopten. Nog eerder werd een Europese sanctie opgelegd na wangedrag.

De Hel van Deurne Noord, een bijnaam waar The Great Old trots op is en waar supporters van Royal Antwerp FC maar al te graag mee uitpakken. Tegenstanders zijn beducht voor die hel en weten dat een verplaatsing naar Deurne Noord nooit een lachertje is (vraag maar aan Club Brugge).

Maar die hel lijkt zich nu in eigen rangen te gaan keren. Alleszins tegen de supporter die zich wel houdt aan de regels. De geschillencommissie van de KBVB heeft de club één wedstrijd achter gesloten deuren met uitstel opgelegd. Deze sanctie is het gevolg van herhaaldelijke inbreuken op de voetbalwet Binnenlandse Zaken, en meer specifiek van het feit dat een dame in die wedstrijd lichte brandwonden opliep. “We hebben begrepen dat de bevoegde instanties over heel wat beelden van verschillende individuen beschikken en dat alle personen die geïdentificeerd worden door de Politie zullen vervolgd worden. De club zal het niet nalaten om de mogelijke schade te verhalen bij de geïdentificeerde supporters”, zegt de club.

Wedstrijd achter gesloten deuren

Concreet betekent dit dat, indien er vanaf de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen en dit tot 30 november 2020, opnieuw pyrotechnisch materiaal wordt gebruikt tijdens een thuis- of uitwedstrijd, RAFC een wedstrijd achter gesloten deuren zal moeten spelen. Eerder besliste de club al supporters uit tribune 2 en 3 de toegang tot tribune 1 voor de rest van het seizoen te ontzeggen nadat enkelingen niveau twee probeerden binnen te dringen. De veiligheidscoördinator werd van de trappen geduwd en brak daarbij zijn knie.

Nieuwe klap

Na de recente veroordeling voor de Europese campagne, zijnde 5.000 supporters minder tijdens de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd, is dit opnieuw een klap. Niet in het minst voor het supporterslegioen zelf. Daarbij komt dat de club zich vandaag moet verdedigen voor het tijdelijk stilleggen van de wedstrijd RAFC tegen Club Brugge van 10 november en voor inbreuken op de voetbalwet Binnenlandse Zaken tijdens die wedstrijd.

De laatste thuiswedstrijd kwam reeds een spontaan, krachtig signaal van de supporters als groep tegen een individu. “Wij hebben dan ook vertrouwen in die instanties om boetes en straffen aan de juiste personen toe te wijzen. De club heeft altijd haar verantwoordelijkheid genomen en zal dit blijven doen. Ter bescherming van de club maar vooral om alle echte supporters te geven wat ze verdienen”, besluit de club.