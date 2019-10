Sinterklaas logeert binnenkort in Boterlaerhof AMK

16 oktober 2019

11u54 0 Deurne Vanaf 17 november logeren Sinterklaas en Zwarte Piet in kasteel Boterlaerhof in Deurne! Tot 6 december wordt het kasteel omgetoverd tot een écht Sinterklaaskasteel, waar kinderen en scholen een rondleiding kunnen volgen.

“Het is te mooi om waar te zijn, wat een eer!”, aldus uitbaters Johan Van Nuffel en Kelly Michielsen, nadat Sinterklaas bevestigd heeft dat hij tijdens zijn verblijf in België zal logeren in kasteel Boterlaerhof in Deurne. De kamers worden ingericht als bakkerij voor speculaas, een pakjeskamer waar alle cadeaus ingepakt en bewaard worden, een postkamer en je kan ook de slaapkamer van de Sint bezoeken.

Je kan van 17 november tot 6 december het Sinterklaaskasteel bezoeken. De Zwarte Pieten geven dan een rondleiding, en de Sint zal iedereen persoonlijk komen begroeten. Niet alleen scholen zijn er welkom, je kan er ook in familiekring een geleid bezoek krijgen, op woensdag, vrijdagavond, zaterdag en zondag. Dat kan aan 6,5 euro per persoon. Scholen die met de klassen langskomen, kunnen boeken vanaf 3,5 euro per persoon.