Seniorenraad organiseert themadag ‘Intimiteit en seksualiteit bij ouderen’ AMK

05 november 2019

13u41 0 Deurne Het district Deurne en de seniorenraad organiseren op woensdag 20 november een gratis open themadag met als onderwerp ‘Intimiteit en seksualiteit bij ouderen’. Op het programma staat een lezing van Joeri De Ren, n.a.v. het boek ‘Grijze Goesting’, en een muzikale comedyvoorstelling met Ariane Van Hasselt.

De open themadag in cc Deurne begint met een lezing van Joeri De Ren, van Zorgbedrijf Antwerpen, over zijn boek ‘Grijze Goesting‘. In het boek vertellen senioren en experts wat liefde, intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd betekent. Thema’s als liefde, intimiteit en seksualiteit onder senioren worden bespreekbaar gemaakt.

Na de pauze brengt Ariane Van Hasselt (uit Deurne) een muzikale comedyvoorstelling. Ariane Van Hasselt heeft een heel brede ervaring opgebouwd in o.a. musical, theater, muziek en comedy. Een autoharp, gitaar en piano zijn steeds haar trouwe metgezellen op het podium.

Iedereen is welkom, maar u moet wel op voorhand inschrijven. Meer info en inschrijvingen op www.antwerpen.be.