Schoolinbreker gevat na achtervolging in Rivierenhof CVDP

25 januari 2020

14u44 15 Deurne Twee verdachte mannen klommen vrijdagavond over verschillende hekken om tot bij een schoolgebouw op de Turnhoutsebaan te geraken. De politie werd verwittigd en kon een van de twee inbrekers vatten na een achtervolging in het Rivierenhof.

De conciërge van een schoolgebouw op de Turnhoutsebaan in Deurne verwittigde vrijdagavond de politie omdat hij twee verdachte mannen had opgemerkt. Aan de school zijn momenteel werken bezig, de verdachten hadden over verschillende hekken moeten klimmen om tot bij het gebouw te geraken. Bij aankomst van de politie hadden ze zich nog geen toegang kunnen verschaffen tot het gebouw zelf. De politie merkte een man op die via de achterzijde wegvluchtte naar het Rivierenhof. Daar werd hij meteen opgemerkt door een interventieploeg die nazicht deed in het park. De man kon na een korte achtervolging te voet gevat worden. De 20-jarige man werd gearresteerd, zijn kompaan kon niet meer gevat worden.