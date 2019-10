Royal Antwerp FC opent speciale blindentribune ADA

24 oktober 2019

16u43 1 Deurne Na de Rode Duivels, Club Brugge, KAA Gent, RSC Anderlecht en KRC Genk heeft nu ook Royal Antwerp FC een blindentribune. Via een hoofdtelefoon krijgen deze mensen live commentaar bij een wedstrijd.

Royal Antwerp FC heeft een nieuwe tribune voor blinden en slechtzienden bij de wedstrijd tegen KV Mechelen. Via een hoofdtelefoon krijgen deze mensen deskundige en kleurrijke commentaar van Inter-voetbalcommentatoren. Zij becommentariëren de wedstrijd integraal en geven veel details mee zoals posities op het veld, uitleg over een actie, de emoties in het stadion, reacties van spelers, de locatie van een vrije trap enzovoort.

De club voorziet 20 tickets op tribune 1 voor blinden en slechtzienden en 20 voor een eventuele begeleider.

Een ticket kost 5 euro voor de persoon met visuele beperking. Er kan telkens ook één begeleider gratis mee. Je kan een ticket reserveren bij de supportersclub voor personen met een beperking: de Antwerp-G-fans. Je stuurt dan een mail naar antwerpgfans@gmail.com met je naam, mailadres en of er een begeleidersticket moet zijn. Je bezorgt daarbij ook een bewijsdocument van je visuele handicap (scan of foto van een officieel attest, kortingkaart openbaar vervoer of dergelijke).