Royal Antwerp FC luistert naar fans: trommels en ander slagwerk vanaf nu verboden ADA

13 december 2019

08u40 0 Deurne Trommels en ander slagwerk zijn vanaf nu verboden op de Bosuil. Dat besliste het bestuur van Royal Antwerp FC nadat supporters een petitie overhandigde met de vraag om trommels te verbieden bij thuismatchen. “Ze zijn ergerlijk en voegen niets toe aan de sfeer.”

Vanaf de volgende thuismatch dit weekend tegen Eupen van Royal Antwerp FC zijn trommels verboden in het stadion. Dat besliste het bestuur nadat het 2.500 handtekeningen overhandigd kreeg tegen wat de thuissupporters “een monotoom en irritant gebonk” noemen. Het ongenoegen van de Antwerpfan tegen de trommels van de bezoekende supporters kende een hoogtepunt in de match tegen Racing Genk. Daarop besloten een aantal supporters een petitie te starten en zo een verbod af te dwingen.

En daar is de club hen nu in gevolgd. “Wij hanteren de Engelse voetbalstijl waarbij we kunnen putten uit een repertoire van honderden liedjes. En daar hebben de bezoekende fans het vaak moeilijk mee en dus properen ze met hun trommels de sfeer te breken. En dat komt niemand ten goede, zeker niet de supporters die daar negentig minuten naast moeten zitten in tribune 3", vertelde supporter Maarten Cautereels eerder al. Dat de club trommels en ander slagwerk nu verbiedt, wordt op gejuich onthaalt. De club zal de bezoekende clubs op de hoogte brengen van het verbod.