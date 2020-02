Royal Antwerp FC in regenboogkleuren ADA

27 februari 2020

20u08 4 Deurne Komend weekend houdt de Pro League opnieuw de Football for ALL-campagne, de regenboogcampagne tegen homofobie, racisme en andere vormen van discriminatie en ongelijkheid. Ook RAFC doet mee en zal er gespeeld worden met een regenboogkapiteinsband.

Het Belgisch voetbal gaat dit weekend getooid in regenboogkleuren. De kapiteins uit zowel de Jupiler Pro League als de Proximus League zullen de wedstrijd van de 28ste speeldag afwerken met een regenboogkapiteinsband. Ook de cornervlaggen in beide professionele competities zullen regenboogvlaggen zijn. De Pro League trekt hiermee de Football for ALL-campagne op gang, die in de maand maart ook bij de KBVB en de clubs van het amateurvoetbal wordt gehouden.