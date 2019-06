Royal Antwerp FC heeft eigen Amputee Football Team ADA

06 juni 2019

15u20 8 Deurne RAAFC, zo zal onze nieuwe ploeg heten: Royal Antwerp Amputee Football Club. Een letter verschil, maar wel eentje met een grote betekenis. Zo wil Antwerp een voortrekker zijn in het Amputee Football, voetbal voor spelers na een amputatie of met een aangeboren afwijking aan de ledematen.

“Samen met Amp Football Belgium vzw alias the Red Flamingos, de nationale ploeg voor spelers na een amputatie, starten we een eigen clubteam. Op die manier willen we Amputee Football in België op de kaart te zetten, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven voetballen, ook na een amputatie. Het kadert in onze bredere missie om van voetbal een inclusief verhaal te maken”, zegt de club.

“Omdat we best fier zijn op deze samenwerking, organiseren we op 16 juni om 14 uur een galamatch tegen het Amp Football team van PSV. De wedstrijd zal georganiseerd worden op de Bosuil. Met deze match hopen we het startschot te geven voor een bloeiperiode van het Amputee Football.”

Want RAAFC is ambitieus. “Met ons clubteam dromen we nu al van de Champions League. Maar Europa League zou ook al mooi zijn natuurlijk.”