Roodrijden en foutparkeren: 23 personen beboet bij overlastcontrole Sander Bral

18 september 2019

10u30 0

De politie van het wijkteam Oost en buurtregie hebben dinsdag een actie gehouden op de Herentalsebaan in Deurne. De politie was er zichtbaar aanwezig om een duidelijk signaal te geven aan wie zich bezondigt aan het veroorzaken van elke vorm van overlast. Zes personen kregen een gas-boete. Vijf keer was dat omwille van sluikstort. Eén keer omdat iemand zijn hond los liet lopen. Negen voertuigen stonden verkeerd geparkeerd, twee bestuurders waren met hun telefoon bezig achter het stuur, twee bestuurders droegen hun veiligheidsgordel niet, nog eens twee bestuurders negeerden het rode verkeerslicht, één bestuurder reed over het voetpad en één fietser werd gestopt omdat die tegen de richting in reed. Allen kregen ze een onmiddellijke inning. Er werden ook nog twee processen-verbaal opgesteld. Eén voor illegaliteit en een tweede voor het rijden op een bromfiets zonder rijbewijs.