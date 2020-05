Rivierenhof start met zomerzoektocht ‘in het spoor van de eekhoorn’ CVDP

26 mei 2020

11u16 0 Deurne Vanaf 13 juni kunnen kinderen zich amuseren met een nieuwe zomerzoektocht in het Rivierenhof in Deurne.

Deze zomer zet het Rivierenhof voluit in op betaalbare staycation-activiteiten voor een veilige vakantie dichtbij huis. Tijdens de zomerzoektocht ‘in het spoor van de eekhoorn’ beleven speurneuzen vanaf 6 jaar uren speurplezier in de tofste tuin van de Antwerpse metropool.

Eekhoorn Skwirrel viel uit een boom en lijdt aan geheugenverlies. Help jij de onfortuinlijke pluimstaart weer op weg? Via deze boeiende zomerzoektocht ontdek je de mooiste en meest verrassende hoekjes van het Rivierenhof. Voor slechts vijf euro ontzettend veel natuurspeurplezier verzekerd! Het startpunt van de wandeling is aan infopunt Domeinwacht aan de Turnhoutsebaan 246.

Meer informatie vind je op de website.