Rivierenhof sluit deuren na zonsondergang: “Enkelingen verpesten het voor zij die zich wel aan de regels houden” ADA

18 maart 2020

15u38 146 Deurne Enkele hardleerse mensen slagen er niet in om voldoende afstand van elkaar te houden in het Rivierenhof. Daarom heeft het district in samenspraak met de stad en de deputatie beslist om het park ‘s avonds na zonsondergang te sluiten.

Het is een maatregel die districtsburgemeester Tjerk Sekeris liever niet wil nemen maar enkele hardleerse bezoekers van het Rivierenhof in Deurne laten hem geen keuze. Omdat de politie er verschillende malen inbreuken vaststelde tegen de opgelegde maatregelen van de federale overheid, is de districtsburgemeester overgegaan tot een moeilijke beslissing. “We sluiten het Rivierenhof na zonsondergang, rond 18.30 uur. We hebben die beslissing genomen in samenspraak met de stad en de provincie omdat er werd vastgesteld dat mensen er nog steeds in groep samenkomen”, vertelt Sekeris.

En dat is jammer, vindt de districtsburgemeester. “Deze mensen verpesten het ook voor hen die de regels wél volgen. In een stad heeft niet iedereen toegang tot een tuin en dus is een park als het Rivierenhof een ideale plek voor wandeling. Het park volledig sluiten is het laatste wat ik wil doen maar als enkelingen de regels blijven overtreden dan hebben we geen keuze.”

Ondertussen blijft de politie er patrouilleren. In de eerste plaats sensibiliseren ze maar als dat niet helpt, zal de politie overgaan tot verbaliseren.