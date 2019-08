Rivierenhof pakt uit met nieuw Afrikaans getint zomerfestival Vijf jonge Antwerpenaars geven Bad Dada Festival mee vorm Sander Bral

20 augustus 2019

15u57 4 Deurne OLT Rivierenhof sluit haar concertzomer af met een nieuw ééndaags festival. Bad Dada is vooral gericht op hiphop en afrobeat. Vijf jonge Antwerpse curatoren met Afrikaanse roots geven Bad Dada mee vorm. “We mikken op een nieuwe generatie van OLT-bezoekers”

Openluchttheater Rivierenhof in het gelijknamige park in Deurne spreekt opnieuw van een succesvolle concertreeks deze zomer. “Net zoals vorige jaren blijken de diverse programmatie en de unieke setting de bepalende succesfactoren”, zegt Pieterjan Braet van OLT. “Een opvallende seizoensafsluiter zet die troeven nog eens extra in de verf. Bad Dada moet een atypisch zomerfestival worden dat mikt op een nieuwe generatie van OLT-bezoekers.”

Black Dada Reader

Met Bad Dada focust OLT op Afrikaanse culturen. “We mikken in de eerste plaats op muziek maar er zullen ook dans en andere kunstvormen aan bod komen”, vult bezieler Jana Tricot aan. “De naam van het festival is geïnspireerd op het boek Black Dada Reader van de Amerikaanse kunstenaar Adam Pendleton. En het bekt ook gewoon lekker”, lacht Tricot. “Uit het bruisende Antwerpse culturele leven werden vijf jonge mensen met Afrikaanse roots uitgenodigd om als co-curator de affiche mee in te vullen. Ze werken achter de schermen al wekenlang mee om de line-up en de sfeer van Bad Dada mee te bepalen.”

Jong Antwerps geweld

Het gaat om David ‘Rabba’ Kinkela (24), choreograaf, danser en organisator van één van de grootste afro-house evenementen van Europa. Verder werkt ook Bruno Agbozo (25) mee aan Bad Dada, rapper voor onder andere Faisal en Black Mamba en organisator van feestjes in De Studio. Mohamed Barrie (27) is één van de drijvende krachten achter jeugdbeweging Kilalo en studentenvereniging Ayo. Adinda Vanderzande (27) startte het LevelUp-project in Toneelhuis en is medeoprichter van Urban Woorden en Belgian Renaissance. Vennica Sidibanga Kaseye (23) dan is studente grafische vormgeving.

Het Bad Dada Festival speelt zich zaterdag 7 september overdag af in OLT Rivierenhof in Deurne. Tickets kosten tussen vijftien en twintig euro. Op het programma staan naast Faisal ook de Franse rapper Koba LaD die immens populair is in het Franstalige hiphopmilieu. Verder speelt ook de Nederlandse Yung Nnelg ten dans, die onder andere ook op Pukkelpop passeerde. De Britse Kida Kudz haalt het beste van de afrobeat-scene naar OLT.

