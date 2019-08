Rivierenhof mag opnieuw groene vlag uithangen dankzij Green Flag-award ADA

24 augustus 2019

Het Rivierenhof in Deurne heeft voor de tweede keer op rij de Green Flag-award gekregen. Dat is een internationaal kwaliteitslabel voor een duurzaam beheer van parken en groene ruimten. Dankzij de erkenning mag het Rivierenhof ook het komende jaar de groene vlag uithangen. Vorig jaar won het domein als eerste in België deze award.

Een anonieme jury bezoekt de parken en beoordeelt de inrichting, sportfaciliteiten en het onderhoud. De jury loofde het Rivierenhof om haar speeltuin in de buurt van een restaurant, de verschillende landschappen die het telt en mogelijkheden tot het vinden van verkoeling op warme dagen. Ook de sportfaciliteiten die aan de rand van het park te vinden zijn kon de jury bekoren.