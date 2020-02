Rivierenhof gooit lief klein vogeltje in de strijd tegen processierups BJS

10 februari 2020

17u57 1 Deurne Het Rivierenhof gooit een nieuw wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups: de mees. De domeinwachters hebben in het provinciale park in Deurne in totaal 100 nestkastjes opgehangen. De kastjes zijn gemaakt door leerlingen van het Sint-Ursulainstituut in Wilrijk.

De processierups zorgde afgelopen zomer voor heel wat overlast in Vlaanderen. Ook in het provinciaal domein Rivierenhof in Deurne kreeg men af te rekenen met de rupsen waarvan de brandharen jeuk, irritatie van de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Om de processierupsenplaag te bekampen werd door de provincie zelfs de Civiele Bescherming ingeschakeld.

Het bestrijden van de processierups kan grofweg op drie manieren: door het spuiten met gif, wegbranden en wegzuigen. Dat zijn effectieve methodes, maar niet meteen de meest ecologische. Het provinciaal park Rivierenhof gooit daarom een nieuw, milieuvriendelijk wapen in de strijd tegen de processierups: de mees. Kool- en pimpelmezen zijn natuurlijke vijanden van de rups en zien de beestjes, in tegenstelling tot de meeste andere vogels, als een lekker hapje. Van jonge koolmezen is bekend dat ze tot wel zestig rupsen per dag kunnen eten. De volwassen mees vangt de rups en slaat er een aantal keer mee tegen een tak om het beestje van zijn brandharen te ontdoen alvorens deze wordt gegeten.

Verspreid over 16 zones

Omdat de meesjes dit voorjaar dus meer dan welkom zijn, hebben domeinwachters van het Rivierenhof de jongste weken in totaal liefst honderd nestkastjes opgehangen. De kastjes zijn geplaatst in zestien zones waar afgelopen zomer de brandharen van de rupsen voor het meeste overlast hebben gezorgd.

De nestkastjes werden niet door de eersten de beste gemaakt. Ze zijn ontworpen door de leerlingen van het secundaire Sint-Ursulainsituut in Wilrijk tijdens de lessen rond het zogeheten ‘RUPS-project’. Daarin werd, naast het vervaardigen van de nestkastjes, ook de ecologische bestrijding van de oprukkende eikenprocessierups besproken.

Apotheose

Het ophangen van een symbolisch laatste nestkastje aan de spiegelvijver was maandagmiddag de apotheose van de bijzondere samenwerking tussen geëngageerde schoolkinderen, leerkrachten, directies én de domeinwachters van het Rivierenhof.

“We zijn ervan overtuigd dat met het aanbrengen van de door de leerlingen gemaakte nestkastjes de aantallen pimpel- en koolmezen snel zullen toenemen. De processierupsen zullen het in het Rivierenhof in ieder geval een stuk moeilijker krijgen”, zei Peter Verdyck, directeur van de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen maandag tijdens het slotmoment.

Het is fantastisch om mee te maken dat kinderen en leerkrachten oplossingen uitwerken voor de uitdagingen waarmee het Rivierenhof te maken krijgt.



Jan De Haes

Of er door het RUPS-project binnenkort ook minder hinderlijke brandhaartjes door de lucht zullen zweven, valt voorlopig nog af te wachten. De leerlingen van het Sint-Ursulainstituut en de domeinwachters kijken alleszins terug op een mooie samenwerking om op een ecologische manier een antwoord te bieden op een actueel probleem.

“Het is fantastisch om mee te maken dat kinderen en leerkrachten oplossingen uitwerken voor de uitdagingen waarmee het Rivierenhof te maken krijgt. Die betrokkenheid en gedrevenheid, dat engagement is prachtig”, besloot Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor provinciale groendomeinen.

Meer over Rivierenhof

milieu