Rijbewijs ingetrokken van dronken bestuurder die rondrijdt met achtjarig zoontje Sander Bral

05 juli 2020

15u36 0 Deurne Een patrouille van het wijkteam Unolaan merkte vrijdag een zwalpend voertuig op dat over de Ruggeveldlaan in Deurne reed. De bestuurder werd gecontroleerd en bleek onder invloed van alcohol. Het achtjarig zoontje van de bestuurder zat naast hem in de wagen. Het rijbewijs van de man werd meteen ingetrokken.

Het wijkteam kon ook twee sluikstorters betrappen en gaf vier vrachtwagens in de Belcrownlaan en vijftien andere wagens een boete wegens foutparkeren.

Het wijkteam van het Eilandje controleerde dan weer aan het Belvedère Park en in de omgeving van de Binnenvaartstraat. Drie personen waren in het bezit van drugs. Twee mannen die hun flessen stukgooiden in het park werden beboet voor sluikstort. Twee jongeren reden zonder helm rond op een scooter. Twee wildplassers werden beboet en één man kreeg een boete omdat hij in het midden van de nacht muziek speelde via een speaker. Hij was nochtans gewaarschuwd, maar toen de politie opnieuw passeerde, werd hij alsnog beboet. Er werden ook vijftien foutparkeerders beboet.