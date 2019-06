Ridders hijsen zich in harnas van 30 kilo in striemende hitte: “En zweten!” ADA

01 juni 2019

18u13 3 Deurne Had u het al warm in uw T-shirt? Beeld u dan maar eens in wat de ridders en huurlingen van De Quaeye Werelt moeten gevoeld hebben in hun ijzeren harnas. Duizenden mensen sloegen zaterdag de historische veldslag uit 1477 gade in het Rivierenhof. “Voor ons is het eigenlijk te warm, maar voor het publiek is dit geweldig.”

De huurling kapitein Jarl Verbiest maakt zich klaar voor de veldslag. Hij zal vechten aan Bourgondische kant tegen het Antwerpse leger. Maar alvorens hij met zijn ‘zwei hander’ enkele Antwerpenaars een kopje kleiner kan maken, zwoegt hij zich in zijn ijzeren harnas. “Dertig kilo, droog aan de haak,” vertelt hij. “En zweten. als het in 1477 zo warm was als vandaag, dan zouden ze de veldslag enkele uurtjes later inplannen. Het is eigenlijk te warm nu. Zeker voor de ridders, die wilden niet zweten omdat ze er anders niet zo goed uitzagen,” vertelt Jarl. Maar het is 2019 en het publiek wil zwaarden horen kletteren en schilden zien versplinteren. “Het voordeel is dan weer dat er enorm veel volk op af komt.”

Het Rivierenhof was het decor van De Quaeye Werelt, ridders, jonkvrouwen en ambachtslieden slaan er hun kampement op en leven twee dagen alsof het 1477 is. Karl is naast kapitein huurling ook gewoon mede-organisator. “Dit evenement is een van de grootste in Europa waar je als bezoeker bovendien gratis terecht kan.”

Tijdens het gevecht gaat het er overigens hevig aan toe. “We slaan door, zeker en vast, maar we trainen hier ook veel op. De wapens die we gebruiken hebben we onder de knie en weten hoe we ze moeten gebruiken. Anders kom je het slagveld ook niet op. Bovendien mag je enkel ter hoogte van de buik en borst slaan. Daar draagt iedereen een harnas.” Een echt scenario is er niet. Al spreken ze wel op voorhand af wie er wint en wie verliest. “Het feit dat er geen scenario is, zorgt ervoor dat iedereen alert blijft.”

Door de zomerse temperaturen was het vooral zaak om voldoende te drinken. Biddons werden door stewards naar het slagveld gedragen zodat de ridders en huurlingen zich konden verfrissen tussen de gevechten door en met een rietje uit hun stenen bekers konden drinken.

Het publiek vond het hoe dan ook geweldig. Duizenden bezoekers sloegen het spektakel gade.