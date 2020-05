Residenties Boterlaarhof en Ruggeveld volledig coronavrij: “Snel geschakeld, met midden maart al mondmaskers en quarantaine” Annelin Marien

02 mei 2020

11u48 102 Deurne Hoewel er veel woonzorgcentra in Vlaanderen momenteel zwaar in de klappen delen wat betreft het coronavirus, bleven residenties Boterlaarhof en Ruggeveld in Deurne vrijwel gespaard van de miserie. Slechts drie bewoners testten positief op Covid-19, en zij zijn ondertussen genezen. “We beseffen dat collega-rusthuizen het enorm zwaar hebben, maar er zijn gelukkig nog positieve verhalen”, aldus directrice Sigrid Schram.

Residentie Boterlaarhof was één van de woonzorgcentra dat door de overheid werd getest op Covid-19, op Paasmaandag viel het verdict: drie van de 103 bewoners, tachtigers op de afdeling dementie, waren besmet met het coronavirus. “Net voor we in lockdown zijn gegaan, heeft iemand hen vermoedelijk nog besmet”, aldus directrice Sigrid Schram. “Een verrassing voor ons, want deze mensen waren alledrie asymptomatisch. Onmiddellijk hebben we de volledige afdeling dementie afgesloten van de rest van het tehuis, want je kan dementerenden niet uitgelegd krijgen dat ze een hele dag op hun kamer moeten blijven.”

Carnaval

Ondertussen werden de drie tachtigers opnieuw getest, ze zijn volledig genezen. “Veel hebben ze er niet van gemerkt: er zijn andere rusthuizen waar de helft van de bewoners doodziek is, hier hoorde je nog geen kuch of hoestje. Ze hebben de ziekte doorgemaakt zonder dat ze het zelf hebben geweten. Op een bepaald moment dachten ze zelfs dat het carnaval was, omdat ons personeel met maskers en witte pakken rondliep!”

Ook de 75 personeelsleden werden ondertussen getest, niemand van hen testte positief. “Wij zijn vroeger gestart met de maatregelen dan de overheid het oplegde, en dat is onze redding geweest”, meent Schram. “Mijn broer Philippe baat Residentie Ruggeveld uit, half maart hadden we al mondmaskers aangekocht en lieten we de bewoners in quarantaine op de kamers. Grote groepen van woonzorgcentra kunnen niet zo snel schakelen als een kleiner familiebedrijf, daardoor hebben we hier geen grote uitbraak gehad.”

Met meer dan 200 bejaarden en 160 medewerkers in Boterlaarhof en Ruggeveld, allemaal coronavrij, zijn er dus ook nog positieve verhalen. “En dat hebben we mede aan ons team van personeel te danken, de helden van de zorg. Zij hebben het hoofd nooit laten hangen, de sfeer onder het personeel is momenteel onwaarschijnlijk goed. Er heerst een enorme positiviteit, het is een ‘teambuilding’ die we nog nooit hebben ervaren.”